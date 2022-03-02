Корнієнко: Ми все зможемо
23-річний фланговий захисник Шахтаря не став ховатись в інших країнах, а залишився в Україні, щоб захищати Батьківщину. Віктор Корнієнко виклав фото в інстаграмі, де активно волонтерить, щоб допомогти українській армії.
До теми Ребров став ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів
На фото видно заповнену продуктами та іншими речами машину, яка вже попрямувала до наших захисників.
Перебуваю в Україні, допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських підар**ів. Слава Україні!,
– написав футболіст.
Також під останньою світлиною гравець додав, що вірить в Україну, яка зможе вигнати з рідної землі російських окупантів.
Корнієнко допомагає українській армії / Скриншот із інстаграму футболіста
- Українські футболісти, які виступають за кордоном, створили збір коштів на допомогу армії України. Ініціатором цього став колишній наставник Динамо Сергій Ребров. Гравці вже у перші дні зібрали понад 16 мільйонів гривень.
- Натуралізований бразилець Жуніор Мораес доєднався до флешмобу та перерахував гроші на Збройні сили України – 1,675 мільйона гривень.
- Український форвард іспанської Фуенлабради Роман Зозуля зібрав 200 тисяч євро.
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