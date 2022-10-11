Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на "помсту" окупантам після того, як Росія вранці 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Загалом було випущено 83 ракети, більше, ніж половину з яких вдалося збити. Та деякі таки влучили в ціль – об'єкти критичної інфраструктури.

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Важливо! За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів 10 жовтня в Україні загинуло 19 людей. Ще 105 осіб були травмовані.

Одразу після цього благодійний фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на "помсту" окупантам. І за перші декілька годин українці надіслали понад 100 мільйонів гривень. А до 12:00 11 жовтня, доки тривав збір – 352 мільйони гривень.

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До збору коштів доклалася й Еліна Світоліна. Українська тенісистка опублікувала скриншот про донат в себе в сторіс інстаграм. Суму пожертви тенісистка приховала.



Світоліна пожертвувала кошти на "помсту окупантам" у фонд Притули / Скриншот

На що підуть кошти

Притула та Стерненко заявили, що вони планували оголосити такий збір 12 жовтня. Але ракетні удари по території України змінили їх плани.

За ці кошти волонтери планували закупити дрони-камікадзе RAM II UAV. Але тепер плани доведеться трохи змінити.

"З цих коштів ми купуємо 50 (це поки максимум який можна купити) дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень. Але оскільки ми зібрали в рази більше, аніж планували, то лишається ще 252 мільйони. І вони також підуть на винищення російських окупантів", – розповів Сергій Притула.

На що саме піде решта коштів – поки невідомо.