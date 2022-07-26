Потужна підтримка українців

32-річний правий вінгер із України 13 липня офіційно став гравцем Аль-Айна, а вже 25 липня вперше одягнув футболку нового клубу у футбольному матчі. Андрій Ярмоленко з'явився на полі у другому таймі, пише 24 канал.

До теми Ярмоленко дебютував за Аль-Айн у товариському матчі

Дебютний поєдинок видався сухим для українця. Ярмоленко не зміг відзначитись результативними діями.

Єдиний гол у матчі забив марокканський нападник Суф'ян Рахімі ще тоді, коли на полі не було Андрій – на 33-й хвилині першого тайму.

Аль-Айн мінімально обіграв скромного Ханкофен-Хайлінга 1:0.

Після поєдинку на Ярмоленка та головного тренера команди Сергія Реброва чекав приємний сюрприз – зустріч із українською діаспорою. Наші земляки влаштували футболісту та наставнику теплий прийом та підтримку під час матчу.

Ярмоленко та Ребров зробили спільне фото з українськими фанатами. Гармонійності світлині додали синьо-жовті прапори та повітряні кулі. На фото можна побачити, що підтримали Аль-Айн, який очолює українець, та за який грає капітан збірної України, прийшли від малечі до старшого покоління.

Реброву та Ярмоленку вдалось потішити своїх уболівальників перемогою.



Українська підтримка Ярмоленка та Реброва / Фото з інстаграму Аль-Айна

Також особисту підтримку за межами поля мав автор єдиного голу Аль-Айна у матчі Суф'ян Рахімі.

До слова. Перший тур Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ проведе 2 вересня. Суперником клубу українців буде Аджман, який прийме чемпіона країни на домашньому стадіоні.