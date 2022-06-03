Зінченко міг опинитись на передовій

25-річний лівий захисник Манчестер Сіті від 24 лютого активно допомагає рідній країні воювати проти загарбників. Однак міг Олександр Зінченко опинитись у самому епіцентрі бойових дій.

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Футболіст мав намір покинули англійський клуб, повернутись в Україні та зі зброєю у руках поїхати захищати країну на фронті. Манчестер Сіті та рідні футболіста відмовили його від такого вчинку. Зінченко принесе більше користі країні на футбольному полі та інформаційному просторі, ніж на військовому. Адже Олександр не є підготовленим до війни бійцем.

Тому після цього гравець "містян" посилив допомогу рідній країні. Він допомагає фінансово, гуманітарно та постійно тримає зв'язок із українськими військовими, які щодня жертвують життям заради свободи України.

В Україні у Зінченка залишилась родина, яка навідріз відмовилась виїжджати за кордон після жахливого ранку 24 лютого.

Цікаво. Зінченко разом зі збірною близький до виходу на чемпіонат світу-2022. Олександр віддав асист на Артема Довбика у третьому голі України у грі проти Шотландії. "Синьо-жовті" переграли суперника – 1:3 та вийшли у фінальну битку за Мундіаль проти Уельсу (5 червня)

Патріотична позиція Зінченка