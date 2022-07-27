Ребров: У побуті намагаюся спілкуватися українською

13 липня Андрій Ярмоленко возз'єднався з колишнім тренером Динамо Сергієм Ребровим. Капітан збірної України працює під керівництвом українського тренера в Аль-Айні. 25 липня Ярмоленко дебютував у футболці нової команди.

Дивіться також Ребров та Ярмоленко тепло зустрілись із українськими фанатами у Німеччині: патріотичне фото

Після матчу Ярмоленко та Ребров зустрілись із українськими фанатами у Німеччині. В одному з інтерв'ю Сергій Станіславович не обійшов увагою питання про українську мову. Тренер Аль-Айна розповів, якою мовою спілкується з Ярмоленком.

Ребров запевнив, що у такий непростий час потрібно переходити на українську, навіть, якщо до цього ти спілкувався російською. Наставник зауважив, що він та футболіст недосконало розмовляють державною мовою, але намагаються це робити. Такий вчинок буде зменшувати значення чогось російського у нашому житті.

І в побуті намагаюся спілкуватися українською, і з друзями. Хоча тут немає друзів, зараз ми на зборах. Хіба що з Андрієм Ярмоленком. Андрій також намагається спілкуватися українською. Я бачив його інтерв’ю. Не можу сказати, що в нього виходить дуже впевнено. Як і в мене. Але зараз всі повинні намагатися спілкуватися українською. Певний час це може бути трохи незручно, але це необхідно для нас,

– відверто розповів Ребров.

Обидва українці мають контракт із Аль-Айном до 30 червня 2023 року.

Раніше інший український легіонер Роман Яремчук, який виступає за португальську Бенфіку, запевнив, що в Україні громадяни мають розмовляти рідною українською мовою. Питання російської має тепер повністю викорінитись із життя українців.