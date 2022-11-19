Серйозна компанія зібралась на корті у Турині перед стартом матчу Стефанос Циципас – Андрєй Рубльов. ATP разом із глядачами віддячили та нагородили тенісистів, які закінчили кар'єру у цьому сезоні.

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Віддали шану за гарну кар'єру



Урочиста подія на Підсумковому турнірі ATP / Фото з інстаграму Стаховського

На корті побували Сергій Стаховський, Жо-Вілфрід Тсонг, Жіль Сімон, Томмі Робредо, Давід Марреро та Бруно Соарес.



Тенісисти, які закінчили кар'єру у 2022 році / Фото з інстаграму Стаховського

Цікаво, що на урочисту та зворушливу подію Стаховський вийшов у військовій формі. Таким вибором одягу Сергій ще раз нагадав усьому світу, що війна в Україні триває.

Нагадаємо, що після 24 лютого екстенісист повернувся в України та записався до лав запасу ЗСУ.

Стаховський завжди відзначався своєю патріотичною позицією.



Стаховський на Підсумковому турнірі ATP / Скриншот зі сторіс Сергія

На жаль, Циципас програв Рубльову за підсумками трьох сетів – 6:3, 3:6 та 2:6.