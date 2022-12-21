33-річний правий вінгер, який виступає за Аль-Айн, поширив у своєму інстаграмі відео після чергового обстрілу України. У кадрі є батько, який з усіх сил намагається дістати свою дитину, а на фоні мати заспокоює донечку, яка опинилась під завалами.

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Ярмоленко облаяв росіян

Андрій Ярмоленко дуже жорстко, але справедливо, звернувся до росіян, позначивши у відео трьох відомих людей Росії – футболістів Антона Шуніна, Дмітрія Тарасова та скандального репера Тіматі.

Є**ани, може прокоментуєте якось це відео?,

– підписав відео Ярмоленко.

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Звісно, що Ярмоленко не отримав жодної відповіді на своє запитання. Андрій вже далеко не вперше звертається до зомбованих росіян.

15 листопада футболіст вперше приїхав у рідну Чернігівську область.

Відзначимо, що від 24 лютого Ярмоленко активно допомагав рідному місту та загалом продовжує це робити для українських військових.

Також Андрій допоміг рідним нападника збірної України та бельгійського Брюгге Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова, а саме батьками дружини Романа.

До слова. Ярмоленко вже провів у цьому сезоні-2022/2023 у футболці Аль-Айна 12 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти. 20 грудня Андрій відзначився у воротах Бані Ясу, а поєдинок закінчився бойовою мировою 2:2.