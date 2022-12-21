Український спортсмен після 24 лютого повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Відтоді Стаховський допомагає та підтримує наших захисників, які віддають життя за волю країни.

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Стаховський: Ніколи не пробачимо

Сергій неодноразово вже їздив в обстріляні українські міста. Цього разу колишній тенісист приїхав у Бахмут, який вже протягом довгого часу залишається найгарячішою точкою на передовій.

Стаховський зробив фото у розбомбленій школі, де застиг час. На шкільній дошці досі крейдою написано "23 лютого". Саме у той день учні мали останній свій урок перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Ніколи не пробачимо вкрадене дитинство,

– підписав світлину Сергій.



Стаховський приїхав у Бахмут / Скриншот із сторіс Сергія



Стаховський у Бахмуті / Скриншот із сторіс Сергія

Раніше Стаховський у компанії ще одного колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова возили у Бахмут допомогу для наших військових. Відзначимо, що Долгополов відвіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся в Україну, щоб разом із земляками виганяти ворога з країни.

Стаховський приїжджав на Підсумковий турнір ATP у військовій формі. Чоловіча асоціація разом із глядачами віддячили та нагородили тенісистів, які закінчили кар'єру у цьому сезоні, серед яких був й українець.