Український спортсмен після 24 лютого повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Відтоді Стаховський допомагає та підтримує наших захисників, які віддають життя за волю країни.
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Стаховський: Ніколи не пробачимо
Сергій неодноразово вже їздив в обстріляні українські міста. Цього разу колишній тенісист приїхав у Бахмут, який вже протягом довгого часу залишається найгарячішою точкою на передовій.
Стаховський зробив фото у розбомбленій школі, де застиг час. На шкільній дошці досі крейдою написано "23 лютого". Саме у той день учні мали останній свій урок перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Ніколи не пробачимо вкрадене дитинство,
– підписав світлину Сергій.
Стаховський приїхав у Бахмут / Скриншот із сторіс Сергія
Стаховський у Бахмуті / Скриншот із сторіс Сергія
Раніше Стаховський у компанії ще одного колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова возили у Бахмут допомогу для наших військових. Відзначимо, що Долгополов відвіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся в Україну, щоб разом із земляками виганяти ворога з країни.
Стаховський приїжджав на Підсумковий турнір ATP у військовій формі. Чоловіча асоціація разом із глядачами віддячили та нагородили тенісистів, які закінчили кар'єру у цьому сезоні, серед яких був й українець.