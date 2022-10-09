Саме українські захисники вмовили Олександра Усик покинути України заради повернення на ринг. Боксер відвідав військових, які переконали, що Олександру потрібно їхати за кордон та провести реванш проти Ентоні Джошуа.

До теми Він знаходиться на передовій, – менеджер Усика розповів, чим займається боксер після реваншу

Підтримує українських бійців

Як виявилось, це була вдала ідея, адже Усик вдруге переміг британця.

Після повернення в Україну Усик не зупинився допомагати та підтримувати наших бійців. Чемпіон світу приїхав у гості до поранених українських військових у госпіталь, що у Кривому Розі.

Такі зіркові гості лише підіймають дух наших бійців, які після складних поранень та тривалого відновлення планують знову їхати на передову.

Усик відвідав поранених бійців: дивіться відео

Ще раніше Егіс Клімас, менеджер українського боксера, розповів, що Усик перебуває на передовій. Але не зі зброєю у руках, а підбадьорює бійців.

Нагадаємо, що у 2023 році Усик планує провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. А для цього потрібно вийти у ринг проти Тайсона Ф'юрі.