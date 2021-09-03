Медалі, рекорди та гімн України: як українські плавці розірвали Паралімпіаду у Токіо

Українським плавцям майже не було рівних у токійському басейні. Плавці здобули для нашої країни аж 43 нагороди.

Неймовірна гордість України

У п'ятницю, 3 вересня, свої виступи у Токіо завершили паралімпійські плавці. Для України цей вид спорту став найбільш щедрим на нагороди – 43 медалі.

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Скільки медалей різних ґатунків

золотих – 14

срібних – 18

бронзових – 11

Крипак – найкращий мультимедаліст Паралімпіади-2020

Найуспішнішим серед наших плавців став Максим Крипак. У скарбничці спортсмена аж 7 медалей. 26-річний харків'янин ледь не у кожному своєму запливі святкував перемогу. Максим перевершував паралімпійські та світові рекорди.

Нагороди Крипака у Токіо

Завдяки таким результатам українець станом на 3 вересня є найкращим мультимедалістом у світі на Паралімпійських іграх у Токіо. Його найближчий конкурент з Білорусі плавець Ігар Бокі здобув 5 медалей 2 усі золоті.

Загалом у кар'єрі Максима тепер 15 паралімпійських нагород, із них 10 найвищого ґатунку.



Крипак – мультимедаліст у Токіо / Фото Getty Images

"Українська рибка" – Єлизавета Мерешко

Виступ у Токіо приніс українці п'ять медалей. Єлизавета тріумфувала у запливах 100 метрів брасом та 50 метрів вільним стилем. Мерешко фінішувала другою на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем.

Українка зі світовим рекордом стала третьою на 100 метрах вільним стилем. Мерешко побила свій же рекорд у класі S6, який вона поставила у Ріо-2016 (1:11.40). Тепер новий найкращий час становить 1:11.07. Після фінішу українка не стримувала емоцій радості. Навіть у такій шаленій конкуренції Єлизаветі вдалось показати один із найвищих результатів не у своєму звичному класі.

Після поїздки у Токіо Мерешко вже має у своєму активі ювілейні 10 нагород! Слід відзначити, що саме Єлизавета була прапороносцем України на церемонії відкриття Паралімпіади.



Неймовірна Мерешко / Фото Getty Images

Без "золота" для Веракси

Максим Веракса завершив виступи у Токіо без золотих нагород. Плавець здобув "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем. Також досвідчений 37-річний спортсмен двічі ставав третім у запливах на 50 метрів вільним стилем та у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

До Паралімпіади-2020 Веракса мав у своїй скарбничці аж 12 нагород. На жаль, у Токіо Максим не зумів продовжити свій золотий паралімпійський шлях.



​Веракса у Токіо / Фото Getty Images

Розкішний дебют Трусова

Андрій Трусов – дворазовий паралімпійський чемпіон у Токіо. 21-річний спортсмен став найкращим на 100 метрах на спині та 50 метрах вільним стилем. Аж три срібні нагороди Андрій здобув на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням, 400 метрів вільним стилем та 50 метрів батерфляєм.

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Одного разу наш земляк підіймався на третю сходинку подіуму після чоловічої естафети 4х100 метрів вільним стилем. Неймовірний дебют Трусова на Паралімпійських іграх.



Андрій Трусов / Фото Getty Images

17 років, а вже паралімпійський чемпіон – Михайло Сербін

Михайло Сербін у свої 17 років здивував увесь світ. Українець став переможцем на дистанції 100 метрів на спині у класі S11. Також Михайло фінішував другим на 200 метрах комплексним плаванням.

Харків'янин приємно вразив своїх досвідчених суперників.



Михайло Сербін / Фото Getty Images

Богодайко вирвав "золото" Паралімпіади-2020

Євгеній Богодайко завершив виступи у Токіо з двома нагородами. Українець вирвав перемогу у колумбійця Нельсона Кріспіна на останніх метрах запливу на 100 метрів брасом у класі SB6.

Також у доробку плавця "бронза" на 50 метрах вільним стилем. Тепер у скарбничці Богодайка 15 паралімпійських медалей.



Євгеній Богодайко / Фото Getty Images

Два "срібла" Коля

Антон Коль став автором другої медалі України на Паралімпіаді-2020. Український плавець здобув "срібло" на дистанції 100 метрів на спині у класі S1. Ще один срібний заплив Коль видав на 50 метрах на спині у цьому ж класі.



Емоції Коля / Фото Getty Images

Повний комплект для Остапченка

Денису Остапченко лише 20 років, а він вже одягнув на свою шию три паралімпійські нагороди. Українець став паралімпійським чемпіоном на 200 метрів вільним стилем.

Плавець став другим на 50 метрах на спині, а також завоював "бронзу" на дистанції 50 метрів вільним стилем.



Три медалі Остапченка / Фото Getty Images

Три нагороди Дуброва

Денис Дубров приніс Україні три нагороди у Токіо. Плавець став найкращим у запливі на 200 метрів комплексним плаванням. Також здобув дві "бронзи" на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті.

До Паралімпіади у Токіо українець мав у своєму активі чотири паралімпійські нагороди.



Бронзова естафета України / Фото Getty Images

Неймовірні виступи українських плавців

Анна Стеценко

Дівчина стала найкращою у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S13. Для Стеценко це вже 5 медаль на Паралімпійських іграх. У Ріо у 2016 році Стеценко виграла три золоті та одну срібну нагороди.

Кирило Гаращенко

Український плавець їде з Токіо не з порожніми руками. Гаращенко здобув "срібло" на 400 метрах вільним стилем. 23-річний спортсмен підійнявся на третю сходинку п'єдесталу у складі змішаної естафети України 4х100 метрів вільним стилем.

Олексій Федина

Олексій Федина у свої 33 роки став другим у запливі на 100 метрів брасом. Українець поступився лише представнику Азербайджану Велі Ісрафілову. Час Федини – 1:05.62.

Як це було Плавець Федина взяв "срібло" Паралімпіади-2020, у Матло – "бронза"

Ярина Матло

Українка відразу була серед лідерів на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12. Матло зуміла подолати дистанцію третьою. Швидшою за нашу землячку стали представниця Бразилії Марія Кароліна Сантьяго, яка стала чемпіонкою. Друге місце посіла спортсменка Паралімпійського комітету Росії Дар'я Лук'яненко.

Змішана естафета

​Збірна України у складі Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко здобула "бронзу". Відзначимо, що до запливу наша команда підходила у ролі чинних чемпіонів. Також Україні належав світовий рекорд.

Яна Бережна

24-річна українка з третім часом подолала дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11. Бережна у спекотній боротьбі вирвала "бронзу" у нідерландки Лісетт Бруінсма. Це була її перша нагорода у Токіо.

Катерина Денисенко

27-річна киянка стала другою на 100 метрах на спині у класі S8. Нашу паралімпійську призерку випередила лише австралійка Тупоу Нейуфі. Трійку лідерок замкнула Джессіка Лонг із США.

Сергій Кліпперт

Кліпперт 32 роки, а він зумів фінішувати другим у запливі на 100 метрів на спині у класі S12. Ця медаль стала 12-ю у кар'єрі українського плавця.

Олексій Вірченко

20-річний Олексій Вірченко став срібним призером у Токіо на дистанції 100 метрів батерфляєм.

Віктор Смирнов

Українець Віктор Смирнов у запливі на 100 метрів на спині показав другий результат.

Ілля Яременко

Ілля Яременко здобув срібну медаль у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Українець став другим у класі S13.

Анна Гонтар

Анна Гонтар стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2020. Українська плавчиня фінішувала третьою на 50 метрах вільним стилем у класі S6.

Чоловіча збірна України з плавання

Чоловіча збірна України взяла "бронзу" в естафеті вільним стилем 4х100. В естафеті виступали плавці різних класів.

Василь Крайник

Василь Крайник став другим у запливі 200 метрів комплексним плаванням у класі SM14.