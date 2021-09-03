Неймовірна гордість України

У п'ятницю, 3 вересня, свої виступи у Токіо завершили паралімпійські плавці. Для України цей вид спорту став найбільш щедрим на нагороди – 43 медалі.

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Скільки медалей різних ґатунків

золотих – 14

срібних – 18

бронзових – 11

Крипак – найкращий мультимедаліст Паралімпіади-2020

Найуспішнішим серед наших плавців став Максим Крипак. У скарбничці спортсмена аж 7 медалей. 26-річний харків'янин ледь не у кожному своєму запливі святкував перемогу. Максим перевершував паралімпійські та світові рекорди.

Нагороди Крипака у Токіо

Завдяки таким результатам українець станом на 3 вересня є найкращим мультимедалістом у світі на Паралімпійських іграх у Токіо. Його найближчий конкурент з Білорусі плавець Ігар Бокі здобув 5 медалей 2 усі золоті.