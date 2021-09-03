В пятницу, 3 сентября, свои выступления в Токио завершили Паралимпийские пловцы. Для Украины этот вид спорта стал наиболее щедрым на награды – 43 медали.
Самым успешным среди наших пловцов стал Максим Крипак. В копилке спортсмена аж 7 медалей. 26-летний харьковчанин чуть ли не в каждом своем заплыве праздновал победу. Максим превосходил паралимпийские и мировые рекорды.
Благодаря таким результатам украинец по состоянию на 3 сентября является лучшим мультимедалистом в мире на Паралимпийских играх в Токио. Его ближайший конкурент из Беларуси пловец Игар Боки получил 5 медалей – все золотые.
Крипак – мультимедиа в Токио / Фото Getty Images "Украинская рыбка" – Елизавета Мерешко
Выступление в Токио принесло украинке пять медалей. Елизавета победила в заплывах на
100 метров брассом и 50 метров вольным стилем. Мерешко финишировала второй на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем.
Украинка
с мировым рекордом стала третьей на 100 метрах вольным стилем. Мерешко побила свой же рекорд в классе S6, который она поставила в Рио-2016 (1:11.40). Теперь новое лучшее время составляет 1:11.07. После финиша украинка не сдерживала эмоций радости. Даже в такой бешеной конкуренции Елизавете удалось показать один из самых высоких результатов не в своем привычном классе.
После поездки в Токио Мерешко уже имеет в своем активе юбилейные 10 наград! Следует отметить, что именно Елизавета была знаменосцем Украины на церемонии открытия Паралимпиады.
Невероятная Мерешко / Фото Getty Images Без "золота" для Вераксы
Максим Веракса завершил выступления в Токио без золотых наград. Пловец
завоевал "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем. Также опытный 37-летний спортсмен дважды становился третьим в заплывах на 50 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. До Паралимпиады-2020 Веракса имел в своей копилке аж 12 наград. К сожалению, в Токио Максим не сумел продолжить свой золотой паралимпийский путь.
Веракса в Токио / Фото Getty Images Роскошный дебют Трусова
Андрей Трусов – двукратный паралимпийский чемпион в Токио. 21-летний спортсмен стал лучшим на
100 метрах на спине и 50 метров вольным стилем. Аж три серебряные награды Андрей получил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем.
Вот так
У Украины 60 медалей на Паралимпиаде: Трусов взял 13 "золото", Богодайко получил"бронзу"
Однажды наш земляк поднимался на третью ступень подиума после мужской эстафеты 4х100 метров вольным стилем. Невероятный дебют Трусова на Паралимпийских играх.
Андрей Трусов / Фото Getty Images 17 лет, а уже паралимпийский чемпион Михаил Сербин
Михаил Сербин в свои 17 лет удивил весь мир. Украинец
стал победителем на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Также Михаил финишировал вторым на 200 метрах комплексным плаванием.
Харьковчанин приятно поразил своих опытных соперников.
Михаил Сербин / Фото Getty Images Богодайко вырвал "золото" Паралимпиады-2020
Евгений Богодайко завершил выступления в Токио с двумя наградами. Украинец вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва на 100 метров брассом в классе SB6.
Также в активе пловца бронза на 50 метрах вольным стилем. Теперь в копилке Богодайка 15 паралимпийских медалей.
Евгений Богодайко / Фото Getty Images Два "серебра" Коля
Антон Коль стал автором второй медали Украины на Паралимпиаде-2020. Украинский пловец
завоевал "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1. Еще один серебряный заплыв Коль выдал на 50 метрах на спине в этом же классе.
Эмоции Коля / Фото Getty Images Полный комплект для Остапченко
Денису Остапченко всего 20 лет, а он уже надел на свою шею три Паралимпийские награды. Украинец стал паралимпийским чемпионом на 200 метров вольным стилем.
Пловец стал вторым на 50 метрах на спине, а также завоевал "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем.
Три медали Остапченко / Фото Getty Images Три награды Дуброва
Денис Дубров принес Украине три награды в Токио. Пловец
стал лучшим в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Также получил две "бронзы" на 100 метров баттерфляем и в мужской эстафете. До Паралимпиады в Токио украинец имел в своем активе четыре паралимпийские награды.
Бронзовая эстафета Украины / Фото Getty Images Невероятные выступления украинских пловцов
Девушка
стала лучшей в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S13. Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотые и одну серебряную награды.
Украинский пловец едет из Токио не с пустыми руками. Гаращенко завоевал "серебро" на 400 метрах вольным стилем. 23-летний спортсмен взобрался на третью ступень пьедестала в составе смешанной эстафеты Украины 4х100 метров вольным стилем.
Алексей Федина в свои 33 года стал вторым в заплыве на 100 метров брассом. Украинец уступил лишь представителю Азербайджана Вэли Исрафилову. Время Федины – 1:05.62.
Как это было
Пловец Федина взял "серебро" Паралимпиады-2020, у Матло – "бронза"
Украинка сразу была среди лидеров на дистанции 100 метров брассом в классе SB12. Матло сумела преодолеть дистанцию третьей. Быстрее нашей землячки стала представительница Бразилии Мария Каролина Сантьяго, которая стала чемпионкой. Второе место заняла спортсменка Паралимпийского комитета России Дарья Лукьяненко.
Сборная Украины в составе Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко
завоевала "бронзу". Отметим, что к заплыву наша команда подходила в роли действующих чемпионов. Также Украине принадлежал мировой рекорд.
24-летняя украинка с третьим временем преодолела дистанцию 100 метров брассом в классе SB11. Бережная в жаркой борьбе
вырвала "бронзу" у нидерландки Лисетт Бруинсма. Это была ее первая награда в Токио.
27-летняя киевлянка
стала второй на 100 метрах на спине в классе S8. Нашу паралимпийскую призершу опередила лишь австралийка Тупоу Нейуфи. Тройку лидеров замкнула Джессика Лонг из США.
Клипперт 32 года, а он сумел финишировать вторым в заплыве на 100 метров на спине в классе S12. Эта медаль стала 12-й в карьере украинского пловца.
20-летний Алексей Вирченко стал серебряным призером в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.
Украинец Виктор Смирнов в заплыве на 100 метров на спине показал второй результат.
Илья Яременко
получил серебряную медаль в плавании на 50 метров вольным стилем. Украинец стал вторым в классе S13.
Анна Гонтар стала бронзовым призером Паралимпиады-2020. Украинская пловчиха финишировала третьей на 50 метрах вольным стилем в классе S6.
Мужская сборная Украины по плаванию
Мужская сборная Украины
взяла "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100. В эстафете выступали пловцы разных классов.
Василий Крайник стал вторым в заплыве 200 метров комплексным плаванием в классе SM14.