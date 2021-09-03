Невероятная гордость Украины

В пятницу, 3 сентября, свои выступления в Токио завершили Паралимпийские пловцы. Для Украины этот вид спорта стал наиболее щедрым на награды – 43 медали.

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Сколько медалей разных сортов

золотых – 14

серебряных – 18

бронзовых – 11

Крипак – лучший мультимедалист Паралимпиады-2020

Самым успешным среди наших пловцов стал Максим Крипак. В копилке спортсмена аж 7 медалей. 26-летний харьковчанин чуть ли не в каждом своем заплыве праздновал победу. Максим превосходил паралимпийские и мировые рекорды.

Награды Крипака в Токио

Благодаря таким результатам украинец по состоянию на 3 сентября является лучшим мультимедалистом в мире на Паралимпийских играх в Токио. Его ближайший конкурент из Беларуси пловец Игар Боки получил 5 медалей – все золотые.

Всего в карьере Максима теперь 15 паралимпийских наград, из них 10 высшей пробы.