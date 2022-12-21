33-летний правый вингер, выступающий за Аль-Айн, распространил в своем инстаграмме видео после очередного обстрела Украины. В кадре есть отец, который изо всех сил пытается достать своего ребенка, а на фоне мать успокаивает оказавшуюся под завалами дочь.
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Ярмоленко обругал россиян
Андрей Ярмоленко очень жестко, но справедливо, обратился к россиянам, отметив в видео трех известных людей России – футболистов Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и скандального рэпера Тимати.
Есть**аны, может прокомментируете как-то это видео?,
– подписал видео Ярмоленко.
Отец вытаскивает из-под завалов ребенка: смотрите видео
Конечно, Ярмоленко не получил никакого ответа на свой вопрос. Андрей уже далеко не в первый раз обращается к зомбированным россиянам.
- 15 ноября футболист впервые приехал в родную Черниговскую область.
- Отметим, что с 24 февраля Ярмоленко активно помогал родному городу и продолжает это делать для украинских военных.
- Также Андрей помог родным нападающего сборной Украины и бельгийского Брюгге Яремчука уехать из обстрелянного Чернигова, а именно родителями жены Романа.