Бывший теннисист Сергей Стаховский, после 24 февраля вернувшийся в Украину, показал, как Сергей Ребров помогает украинским бойцам. Еще один подарок эксфутболисту сборной Украины и киевскому Динамо будет помогать военным на фронте.

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Еще один презент от наставника

Стаховский показал внедорожник, намекнув, что он от Реброва. На автомобиле есть инициалы бывшего нападающего киевлян и его игровой номер: "С.Р. №11". Это уже не первый подобный презент от футбольного тренера Аль-Айна, который появляется в инстаграмме Стаховского.

В конце сентября 2022 отмечалось, что Сергей Станиславович передал уже 5 автомобилей для ВСУ.

Станиславович продолжает,

– подписал фотографию Стаховский.



Ребров купил автомобиль для ВСУ / Скриншот со сторис Стаховского

Ранее по рассказам Руслана Малиновского, Ребров стал инициатором фонда, в котором собрались выступающие за рубежом украинские футболисты. Игроки перечисляли средства, которые шли на нужды Украины.

Отметим, что Ребров также затронул языковой вопрос в Украине. Наставник отметил, что после 24 февраля все украинцы должны пытаться разговаривать на украинском, а не на языке врага.