Очередной автомобиль от Сергея Реброва получили военные из добровольческого подразделения "Хартия" батальона территориальной обороны. Они воюют в Харьковской области с российскими захватчиками.

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Информацию о передаче авто подтвердил теннисист Сергей Стаховский, кум Сергея Реброва.

"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым мужчинам Украины сделать нашу страну свободной от орков", – написал Сергей Стаховский.



Сергей Стаховский рядом с автомобилем для военных от Сергея Реброва / Фото Сергея Стаховского

Следует отметить, что на автомобиле нанесены инициалы Сергея Реброва и #11, под которым он выступал в Динамо и сборной Украины.

Это не первый автомобиль, который от Сергея Реброва получают военные из "Хартии". Они уже записывали видео со словами благодарности за такую поддержку.