Аталанта дала "футбольную крышу над головой" воспитанникам Шахтера Руслан Малиновский помог молодым футболистам Шахтера со временным клубом. Во время войны в Украине игроки будут тренировать в итальянской Аталанте, которая тепло приняла украинцев. Читайте также Колос приобрел три новых внедорожника для ВСУ Один из воспитанников донецкого клуба Василий Бундаш остался приятно поражен гостеприимством итальянского клуба и рассказал о сложной дороге в Бергамо. Также молодой футболист отдельно поблагодарил Малиновского, сыгравшего в переезде немалую роль. Аталанта нас невероятно тепло приняла. Мы так долго ехали, с несколькими пересадками, ночевали даже в Вене. Все время эти мысли о войне, о родных, родине. После этого доброта итальянцев поразила. Благодарю их за все, что они для нас сделали и делают. Мы все равняемся на Малиновского и мечтаем стать такими, как Руслан, – рассказал Бундаш. Ранее чешская Спарта и итальянский Ювентус приютили в своих клубах украинских детей. Также Бенфика Романа Яремчука не осталась безучастной к судьбе будущего поколения Украины. Напомним, что Аталанта после 30 сыгранных матчей идет лишь 7 в таблице Серии А, имея в своем активе 51 очко. Карьера Малиновского в Аталанте Руслан выступает за Аталанту с 2019 года и уже выдал немало ярких матчей за бергамовцев. В сезоне-2021/2022 отыграл за бергамовский клуб 34 поединка, в которых наколотил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его соглашение с Аталантой рассчитано до конца июня 2023 года.