Аталанта дала "футбольную крышу над головой" воспитанникам Шахтера

Руслан Малиновский помог молодым футболистам Шахтера со временным клубом. Во время войны в Украине игроки будут тренировать в итальянской Аталанте, которая тепло приняла украинцев.

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Один из воспитанников донецкого клуба Василий Бундаш остался приятно поражен гостеприимством итальянского клуба и рассказал о сложной дороге в Бергамо.

Также молодой футболист отдельно поблагодарил Малиновского, сыгравшего в переезде немалую роль.

Аталанта нас невероятно тепло приняла. Мы так долго ехали, с несколькими пересадками, ночевали даже в Вене. Все время эти мысли о войне, о родных, родине. После этого доброта итальянцев поразила. Благодарю их за все, что они для нас сделали и делают. Мы все равняемся на Малиновского и мечтаем стать такими, как Руслан,

– рассказал Бундаш.

Ранее чешская Спарта и итальянский Ювентус приютили в своих клубах украинских детей. Также Бенфика Романа Яремчука не осталась безучастной к судьбе будущего поколения Украины.

Напомним, что Аталанта после 30 сыгранных матчей идет лишь 7 в таблице Серии А, имея в своем активе 51 очко.

Карьера Малиновского в Аталанте