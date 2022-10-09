Именно украинские защитники уговорили Александра Усика покинуть Украину ради возвращения на ринг. Боксер посетил военных, убедивших, что Александру нужно ехать за границу и провести реванш против Энтони Джошуа.

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Поддерживает украинских бойцов

Как оказалось, это была удачная идея, ведь Усик во второй раз победил британца.

После возвращения в Украину Усик не остановился помогать и поддерживать наших бойцов. Чемпион мира приехал в гости к раненым украинским военным в госпиталь, что в Кривом Роге.

Такие звездные гости только поднимают дух наших бойцов, которые после сложных ранений и продолжительного восстановления планируют снова ехать на передовую.

Усик посетил раненых бойцов: смотрите видео

Еще раньше Эгис Климас, менеджер украинского боксера, рассказал, что Усик находится на передовой. Но не с оружием в руках, а ободряет бойцов.

Напомним, что в 2023 году Усик планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира по тяжелому весу. А для этого нужно выйти в ринг против Тайсона Фьюри.