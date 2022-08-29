Информацию о покупке грузовика для украинских военных сообщил Владимир Парасюк – бывший народный депутат, а теперь военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Он выложил сторис в инстаграм, где рассказал эту историю. Руслан Малиновский сделал ее репост себе.

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В целом волонтерам удалось собрать деньги и приобрести грузовик и трал для перевозки, а также военный грузовик и пожарную машину.



Военный грузовик, который для украинских военных купил Руслан Малиновский

Деньги на грузовик Iveco дал именно Руслан Малиновский. Во сколько обошлась ее покупка – не указано.