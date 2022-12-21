Украинский спортсмен после 24 февраля вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. С тех пор Стаховский помогает и поддерживает наших защитников, отдающих жизнь за свободу страны.
Читайте также Я бы ему ничего не говорил, а просто застрелил бы – Стаховский о Путине
Стаховский: Никогда не простим
Сергей уже неоднократно ездил в обстрелянные украинские города. В этот раз бывший теннисист приехал в Бахмут, который уже долгое время остается самой горячей точкой на передовой.
Стаховский сделал фото в разбомбленной школе, где застыло время. На школьной доске до сих пор мелом написано "23 февраля". Именно в тот день у учеников был последний свой урок перед полномасштабным вторжением России в Украину.
Никогда не простим украденное детство,
– подписал фотографию Сергей.
Стаховский приехал в Бахмут / Скриншот со сторис Сергея
Стаховский в Бахмуте / Скриншот со сторис Сергея
Ранее Стаховский в компании еще одного бывшего украинского теннисиста Александра Долгополова возили в Бахмут помощь для наших военных. Отметим, что Долгополов увез семью в безопасное место, а сам вернулся в Украину, чтобы вместе с земляками выгонять врага из страны.
Стаховский приезжал на Итоговый турнир ATP в военной форме. Мужская ассоциация вместе со зрителями отблагодарили и наградили теннисистов, закончивших карьеру в этом сезоне, среди которых был и украинец.