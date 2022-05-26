Прекрасная сумма пойдет на нужды украинских защитников

22 мая Манчестер Сити в невероятном по драматизму матче вырвал победу у Астон Виллы (3:2), хотя по ходу поединка "горожане" проигрывали 0:2. Эта победа позволила Сити завоевать очередное чемпионство в АПЛ.

Стоит увидеть Зинченко вместе с семьей отпраздновал чемпионский титул АПЛ: милость этих фото просто зашкаливает

Весомый вклад в триумф внес украинский легионер команды Александр Зинченко. Левый защитник "горожан" ассистировал Родри во втором голе МанСити. Работу Зинченко высоко оценил главный тренер команды Пеп Гвардиола.

Интересно! Это четвертое чемпионство для Зинченко по футболке МанСити. Александр посвятил его Украине, которая продолжает мужественно воевать против России. Футболист пообещал, что обязательно доставит титул в родную страну.

Через два дня после последнего тура АПЛ украинский активист Сергей Стерненко объявил о лоте от Зинченко. На благотворительный аукцион была выставлена ​​футболка Александра с автографом и сертификат на сумму 10 тысяч гривен. Борьбе за невероятный лот была до 25 мая в 18:00.