Наши защитники увидят бой вживую

Сначала Александр Усик купил права на трансляцию реванша против Энтони Джошуа. Теперь каждый украинец бесплатно сможет посмотреть поединок с участием любимого боксера.

Интересно узнать Он сейчас на своей волне, – Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа

Запомнился Александр еще одним моментом. Боксер попросил свою команду организовать прилет в Саудовскую Аравию для десяти украинских военных, с которыми он познакомился в госпитале. Несмотря на все скандальные моменты, которые были у Усика, он еще раз доказал, что его сердце раскрашено в сине-желтых патриотических цветах.

Напомним, что, по словам промоутера украинца Александра Красюка, именно встреча с нашими защитниками стала решающей в решении Усика покинуть страну ради поединка. Украинские бойцы убедили боксера возвращаться в ринг, чтобы принести стране победу на спортивном фронте.

Отметим, что до отъезда за границу Усик находился в территориальной обороне Киевской области, а его дом в Ворзеле захватывали оккупанты.

Усик стремится защитить чемпионские титулы