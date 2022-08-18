Наши защитники увидят бой вживую
Сначала Александр Усик купил права на трансляцию реванша против Энтони Джошуа. Теперь каждый украинец бесплатно сможет посмотреть поединок с участием любимого боксера.
Интересно узнать Он сейчас на своей волне, – Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Запомнился Александр еще одним моментом. Боксер попросил свою команду организовать прилет в Саудовскую Аравию для десяти украинских военных, с которыми он познакомился в госпитале. Несмотря на все скандальные моменты, которые были у Усика, он еще раз доказал, что его сердце раскрашено в сине-желтых патриотических цветах.
Напомним, что, по словам промоутера украинца Александра Красюка, именно встреча с нашими защитниками стала решающей в решении Усика покинуть страну ради поединка. Украинские бойцы убедили боксера возвращаться в ринг, чтобы принести стране победу на спортивном фронте.
Отметим, что до отъезда за границу Усик находился в территориальной обороне Киевской области, а его дом в Ворзеле захватывали оккупанты.
Усик стремится защитить чемпионские титулы
- 20 августа Джошуа выйдет на ринг, чтобы попытаться вернуть утраченные пояса, которыми с сентября 2021 года владеет Усик.
- Александр подходит к этому реваншу с большим весом. По сравнению с первой встречей украинец набрал 15 килограммов, которые сделали его еще сильнее.
- Британский боксер не перестает говорить о нокауте для украинца и его успехе в реванше.
- Второй поединок между Усиком и Джошуа состоится уже в Джидде, Саудовской Аравии.
Также во время реванша боксер из Украины попытается собрать средства для ВСУ.