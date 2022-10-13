Бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко по просьбе бывшего директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова присоединился к благотворительному фонду "Трибуна Героев", цель которого - поддержать семьи погибших ультрас.

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Шевченко также пожертвовал немалую сумму в помощь

Специалист пожертвовал фонду 400 000 гривен и встретился с семьями, в частности, детьми, погибших болельщиков.

Также Шевченко вручил семьям памятные подарки со своим автографом.

Видео встречи

С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Шевченко активно помогает родной стране. В мае он стал первым послом благотворительной платформы United24.

Недавно стало известно, что фонд Милана вместе с Андреем Шевченко возьмут на себя обязательство внести вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, который разрушился в результате бомбардировок со стороны российской армии.