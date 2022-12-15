Бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров в интервью Youtube-каналу своей жены Анны поделился впечатлениями от поездки в Украину во время войны. Легендарный форвард сборной Украины больше года не был на Родине.

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Ребров: На себе ощутил ракетные обстрелы

Важно было побывать во время войны, потому что я с украинским народом. Я должен был быть там. Мне важно было увидеть моих родителей, которых не видел больше года. Встречался с нашими бойцами в госпитале. Встречался со многими людьми, которые причастны к защите нашей страны. .Рад, что побывал в Украине как раз в то время, когда были ракетные обстрелы Киева. На себе это почувствовал. Конечно, это непросто для всех наших людей, которые все это переживают. Уверен, мы все это переживем и победим эту всю нечисть,

– сказал Ребров.

Большое впечатление на Сергея Реброва произвело общение с защитниками Украины.

"Думаю, для них важно было само внимание к ним. Потому что сейчас действительно они – все, что у нас есть в Украине. Они защищают нашу волю. Мне важнее всего было показать наше доверие к ним, нашу надежду на них. И просто поговорить с ними, очень важно было задать какие-то вопросы. Мне было интересно пообщаться с ними, потому что они были на передовой. Конечно, я спрашивал, откуда они. Мне интересно было. Некоторые рядом имели жен, детей. Это все было очень непросто видеть", – рассказал Ребров.

Напомним, Сергей Ребров активно помогает украинской армии. Ранее сообщалось, что Сергей Станиславович передал 5 внедорожников для нужд ВСУ.