Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии награждения выдающихся украинцев отличием главы государства "Национальная легенда Украины". Это отличие впервые было вручено в 2021 году.

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Один из тех, кто получил награду в 2022 году – Андрей Шевченко. Во время награждения Владимир Зеленский перечислил многие его достижения в футболе.

"Легенда киевского Динамо и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Его имя включено в список ста лучших футболистов в истории. Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают ему сплачивать весь мир для поддержки и помощи Украине. Посол платформы UNITED24, наш большой спортсмен, большой чемпион, наша легенда Андрей Шевченко", – сказал Зеленский.

Полный список тех, кого и за что Зеленский наградил отличием "Национальная легенда Украины" читайте по ссылке.

Напомним, Шевченко стал одним из послов платформы UNITED24. Он уже обсудил с Зеленским возможные проекты в рамках UNITED24. В частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко, а также американского актера Лиева Шрайбера.

Сейчас Шевченко немало путешествует по Украине, посещая уничтоженные города. Он был в Бородянке и сыграл в футбол с детьми в Ирпене, в Днепре встретился с местными медиками.