Зинченко: Скоро придет день нашей, украинской, победы

Левый защитник Манчестер Сити рассказал историю 10-летнего мальчика из Украины, который из-за агрессии России был вынужден покинуть родительский дом и отправиться в безопасное место. Мальчику, мечтающему стать футболистом, повезло на несколько минут почувствовать себя игроком "горожан".

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Андрей потренировался с Александром Зинченко и даже посоревновался в мастерстве на футбольном поле с известным земляком. Футболисту сборной Украины сложно смотреть на то, как один "сумасшедший" уносит жизни и детство у тысячи невинных детей.

Новая мечта мальчика – это мир в родной стране. Это мечта миллионов украинцев, еще 75 дней назад живших под мирным небом и планировавших свое будущее.

Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизнь. Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити,

– прокомментировал фотографии Зинченко.

Активная и патриотическая позиция семьи Зинченко

Зинченко – один из тех футболистов, которые активно помогают землякам из-за пределов родной страны. Александр вместе с Андреем Шевченко занимался гуманитарной помощью и ее логистикой из Великобритании.

Власти Зинченко, жена футболиста, отказались давать интервью на языке врага, они не собираются разговаривать на русском.

После одного из матчей украинский защитник подарил свою футболку юному фанату, весь поединок стоявшему на трибуне с сине-желтым флагом. Футболист попал в объятия благодарных болельщиков.

На поединки Зинченко выходил с украинским флагом и ведет активную информационную борьбу в соцсетях.

Во встрече против Лидса украинец сыграл в специальных бутсах с известным лозунгом "Слава Украине".

В нынешнем сезоне Зинченко отыграл 25 матчей, в которых совершил 4 ассиста. В последнем поединке против Ньюкасла отдал голевую передачу на Фила Фодена во время четвертого взятия ворот соперника.

Полный текст из публикации из инстаграммы футболиста

Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны. Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беспечно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома.

Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизнь. Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити.

Слава Украине!