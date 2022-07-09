Декстер: Мы на эти средства накупили много полезного

Лидер ультраса киевского клуба Декстер выделил двух игроков сборной Украины, которые по собственной инициативе помогают украинской армии. В этом маленьком списке два имени – Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

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У самых преданных фанатов Динамо есть контакты футболистов, с которыми они время от времени общаются, чтобы помочь ребятам на фронте. Однако Ярмоленко и Сидорчук первыми сконтактировались с болельщиками, которые служат, чтобы помочь защитникам в войне против России.

Ярмоленко, недавно покинувший английский Вест Хэм, передал бойцам бронежилеты. Сидорчук же отдал часть своих средств, за которые волонтеры купили нужное военное оборудование.

Мне Ярмоленко позвонил по телефону: "Хочу вам бронежилетов передать". Сидорчук написал: "У меня есть немного свободных денег. Давай, я на наших ребят что-нибудь закину". Мы на эти средства купили много полезного и отправили на фронт. Это два человека, решивших помочь по собственной инициативе. И по этим поступкам можно составить свое мнение о людях,

– рассказал лидер ультраса Декстер.

Многие футбольные фанаты сейчас воюют на передовой. И это не только фанаты Динамо, но и Карпат, Металлиста, Шахтера, Зари и других украинских клубов.