Инициатором этого выступил футболист Роман Зозуля, учредивший благотворительный фонд "Народная Армия". Там объединены украинские спортсмены и представители испанской диаспоры. Хотя сам Зозуля поддержкой украинской армии занимается еще с 2014 года, когда россия впервые вторглась на территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, а также захватила Крым.

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"Но нынешняя война намного страшнее и сложнее. Именно поэтому я обратился к моим друзьям-футболистам, проживающим в других странах. А также к украинской общине в Испании с инициативой максимально объединиться для более мощной поддержки Украины", – рассказал Роман Зозуля.

К этой инициативе присоединились украинские футболисты Александр Зинченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

"Сегодня наше дружеское сотрудничество может спасти тысячи, а то и миллионы невинных людей", – заявил Александр Зинченко.

"Мы не имеем права спокойно смотреть, как российский оккупант цинично и жестоко истребляет мирное гражданское население, создавая настоящий геноцид украинского народа", – добавил Андрей Ярмоленко.

Следовательно, было принято решение начать сбор на "Футбольный Байрактар". Сумма, которую необходимо собрать – 5 миллионов долларов. Ее планируют собрать за один месяц.

"Знаю, что сумма велика. Но если это смогла сделать Литва, Польша убежден, что Испания обязательно справится", – заявил Зозуля.

Куда можно опрокидывать деньги на "Футбольный Байрактар"

https://www.aucu.es/bayraktar

https://send.monobank.ua/jar/4G2sgCCqtr

Смотрите видео о сборе средств на "Футбольный Байрактар"