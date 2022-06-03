Зинченко мог оказаться на передовой

25-летний левый защитник Манчестер Сити от 24 февраля активно помогает родной стране воевать против захватчиков. Однако мог Александр Зинченко оказаться в самом эпицентре боевых действий.

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Футболист намеревался покинуть английский клуб, вернуться в Украину и с оружием в руках поехать защищать страну на фронте. Манчестер Сити и родные футболиста отказали от такого поступка. Зинченко принесет больше пользы стране на футбольном поле и информационном пространстве, чем военном. Ведь Александр не подготовлен к войне бойцом.

Поэтому после этого игрок "горожан" усилил помощь родной стране. Он помогает финансово, гуманитарно и постоянно держит связь с украинскими военными, ежедневно жертвующими жизнью ради свободы Украины.

В Украине у Зинченко осталась семья, которая наотрез отказалась выезжать за границу после ужасного утра 24 февраля.

Любопытно. Зинченко вместе со сборной близок к выходу на чемпионат мира-2022. Александр отдал ассист на Артема Довбика в третьем голе Украины в игре против Шотландии. "Сине-желтые" переиграли соперника – 1:3 и вышли в финальную битву за Мундиаль против Уэльса (5 июня)

Патриотическая позиция Зинченко