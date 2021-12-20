Допінг українців, резонансна Олімпіада, зашквари з росіянами: скандали українського спорту 2021

Не лише перемоги чи поразки спортсменів можуть бути приводом для обговорення. Як показує практика, скандали можуть наробити більшого шуму, ніж самі тріумфи. Пригадаємо скандальні події 2021-го року, які обурювали українців найбільше.

У росіян горить через патріотичну форму збірної України

Неабияку реакцію викликала форма збірної України з футболу для чемпіонату Європи, яку представили 6 червня. Цього разу це стало предметом нового скандалу між Україною та Росією.

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На оновленому варіанті містився обрис карти України, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава". З боку Росії лунали заклики заборонити новий комплект уніформи.



Надпис на формі збірної України / Фото УАФ

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це "відчайдушною мистецькою акцією". Хоча в УЄФА заявили, що форма збірної України була схвалена. У ЗМІ навіть ширилися чутки про те, що нібито в Російському футбольному союзі серйозно обговорюють відмову від участі в Євро-2020 на знак протесту.

В УЄФА зазначали, що оновлений варіант екіпірування уже затверджений і не порушує жодних правил.

Проте через декілька днів в УЄФА змінили свою позицію. 10 червня там заявили, що детально вивчили ситуацію та зобов'язали Україну прибрати з нової форми гасло: "Героям слава!".



Форма збірної Ураїни / Фото УАФ

Фразу "Слава Україні" і зображення карти України, включно з Кримом, УЄФА дозволили залишити.

В асоціації пояснили, що сам по собі слоган "Слава Україні!" може розглядатися як неполітичний, а отже жодних правил він не порушує. А "Героям слава!" слід прибрати, оскільки в поєднанні з першим вона має очевидний політичний та мілітаристський підтекст, наголосили в УЄФА.

Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене

Олімпіада у Токіо запам'яталася для України не лише нагородами, але й гучними скандалами. Чи не найбільший резонанс розгорівся після спільної фотографії української легкоатлетки Ярослави Магучіх з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.



Магучіх разом з Ласіцкене / Фото Getty Images

Після змагань переможниця та бронзова призерка у стрибках у висоту обійнялися та сфотографувалися разом. Магучіх була з прапором України, а Ласіцкене з прапором Олімпійського комітету Росії, адже за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) через допінговий скандал російські спортсмени до 16 грудня 2022 року не можуть виступати під прапором і гімном Росії.

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Варто зауважити, що 19-річна Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Натомість Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії, а в 2019 році вона була довіреною особою Володимира Путіна.

Частина користувачів соцмереж негативно відреагувала на спільне фото Ярослави з російською спортсменкою.

Призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна хотів покращити ситуації та заступився за легкоатлетку. Вже у своєму пам'ятному дописі Горуна написав, що спорт має бути поза політикою. Ці слова аж ніяк не покращили ситуацію та стали новою мішенню критики. Йому також нагадали, що він не може бути поза політикою, оскільки його обрали депутатом Львівської районної ради.

Цей скандал довго не вщухав, бо кожен новий коментар все "підливав масла в вогонь".

Сама ж Магучіх заявила, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала "жодної політичної позиції".

Хто їздив на Олімпіаду-2020 замість тренерів

На жаль, Олімпіада у Токіо запам'яталася ще одним скандалом, який пов'язаний з делегацією, яка відправилася на Ігри.

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді-2020. Спортсменка розплакалася в прямому ефірі та заявила, що могла б виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.

Та як виявилося, що в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.



Марина Килипко / Фото Getty Images

Чому ти вбиваєш себе, тренуєшся стільки років, скільки вкладаєш у себе, а потім їдеш просто і залишаєшся у секторі одна,

– емоційно розповіла Килипко.

Спортсменка зазначила, що вона не одноразово просила, щоб Віктора Шевцова, який її тренує з самого початку її кар'єри включили до делегації.

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Спершу їй обіцяли виконати прохання, але у підсумку у списках делегації його імені так і не було.

Як виявилося, серед функціонерів були чинні політики – міністр Вадим Гутцайт і два його заступники. А також люди з політичним бекграундом – наприклад, колишній депутат від Партії регіонів і міністр молоді і спорту до 2014 року Равіль Сафіуллін.

Малазійці атакували українські соцмережі

Сьомий день Паралімпійських ігор завершився гучним скандалом. Причиною стало те, що організаторам довелося перерозподіляти медалі в чоловічому штовханні ядра.

Представник Малайзії Мухаммад Зіяд Золкефлі став паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став. Друге місце зайняв українець Максим Коваль, третє його земляк Олександр Яровий.

Та відразу після завершення змагань українська команда подала протест. Все через те, що Золкефлі порушив правила. Спортсмен не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією. Тому "золото" перейшло українцеві.



Максим Коваль / Фото Getty Images

Команда Малайзії вибухнула праведним гнівом. Вболівальники почали звинувачувати Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.

Малайзійці почали атакувати українські соцмережі. У трендах малазійського сегмента твітера на першому місці "Україна". А найпопулярнішим коментарем було "Ганьба Україні".

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Міністр охорони здоров'я Малайзії теж доєднався до критики та написав у своїй мережі: "Ганебне рішення... Підло і дріб'язково. Вкрали золото і світовий рекорд".

Відсторонення Ястремської

На початку 2021-го українська тенісистка відзначилася неприємним допінг-скандалом.

Міжнародна федерація тенісу ITF з 7 січня 2021 року тимчасово відсторонила від змагань 20-річну українку Даяну Ястремську. В її допінг-пробах виявили метаболіт местеролона.

В грудні 2020 року її звинуватили у порушенні антидопінгових правил. Пізніше Ястремська пройшла тест на поліграфі, за підсумками якого стало відомо, що спортсменка ніколи в житті не вживала допінг. Речовина потрапила в її організм внаслідок фізичного контакту 23-24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав бойфренд спортсменки, а та про це нічого не знала.



Даяна Ястремська / Фото Getty Images

Даяна не опускала руки та декілька разів подавала апеляції, але CAS не задовольнив жодної.

У червні з Ястремської зняли дискваліфікацію. Слідство встановило, що допінг потрапив до організму тенісистки через недбалість.

Новіков перейшов в збірну Болгарії

18 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито український борець греко-римського стилю Семен Новіков більше не виступатиме під синьо-жовтим прапором. Зазначалося, що спортсмен буде представляти збірну Болгарії.

Мовляв, причиною для такого рішення посприяла конкуренція в збірній. Новікову доводилося постійно конкурувати з Жаном Беленюком. Оскільки обидва спортсмени виступають в однаковій ваговій категорії – до 87 кілограмів.

Тож до Олімпіади-2020 Семену не вдалося відібратися. Беленюк представляв Україну в Токіо. Саме йому вдалося завоювати єдину золоту нагороду на Іграх.



Семен Новіков / Фото uww.org

Сам Новіков спростував інформацію щодо зміни громадянства. Проте заявив, що не проти перейти до іншої збірної, якщо пропозиції його зацікавлять. За його словами, в країні ним ніхто не цікавиться. Він запевнив, залишився на самоті зі своєю травмою.

Та вже 7 грудня з'явилася інформація, що Новіков буде виступати під прапором Болгарії. Коли ж чемпіон Європи дебютує за нову збірну теж наразі не відомо.

Вже колишній його конкурент Беленюк прокоментував зміну громадянства Семена. Олімпійський чемпіон зазначив, що йому теж неодноразово пропонували перейти до іншої збірної. Проте він не має бажання покидати Україну. Йому завжди приємно отримувати вітання з Батьківщини, наголосив борець.

Українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020

Українські легкоатлети – Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) не змогли виступити на Олімпійських іграх в Токіо. На таке рішення вплинула організація Athletics Integrity Unit (AIU), яка заявила, що ці спортсмени не дотрималися 15-го пункту антидопінгових правил.

Йдеться, що спортсмени повинні були пройти 3 допінг-тести поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців. Виявилося, що троє українських легкоатлетів не надали достатньої кількості допінг-проб. Через це їх не допустили до змагань на Іграх у Токіо.

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова теж не змогла потрапити на Олімпіаду-2020. Для цього рішення була вже інша причина. Її запідозрили в вживанні заборонених препаратів.

У допінг-пробах спортсменки виявили еритропоетин – речовину, яка поліпшує доставку кисню до м'язів і впливає на їхню витривалість.



Юлія Єлістратова / Фото НОК України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв перед Олімпійськими іграми у Токіо повідомив, що його відсторонили від виступів на 4 роки. Виною всьому стали теж допінг-проби. В одному з тестів виявили мельдоній. Через це Верняєв не потрапив на Олімпіпіаду-2020. Сам спортсмен не погоджується з таким рішенням. Він заявив, що планує його оскаржити.



Олег Верняєв / Фото Getty Images

В українського боксера Євгена Барабанова теж перед Іграми в Токіо знайшли заборонену речовину в допінг-пробах.

Українського важкоатлета Дмитра Чумака також відсторонили від Олімпіади-2020 через підозру в порушенні антидопінгових правил. Зазначається, що спортсмен відмовився надавати допінг-пробу та намагався ухилитися й підкупити допінг-офіцерів.

Операція "Геркулес"

Наприкінці жовтні Україна потрапила в допінговий скандал. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оприлюднило звіт, де йдеться про порушення правил Національним антидопінговим центром України. Операція під назвою "Геркулес" проводилась у 2019 – 2021 роках.

У розслідувані йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Наявні дані свідчать про те, що НАДЦУ часто переймає цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, і були випадки, коли вся національна команда з виду спорту була у НАДЦУ в очікуванні тестування.

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Також під час операції "Геркулес" було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

Ця ситуація може обернутися для України суворими санкціями. У найгіршому випадку українським спортсменам загрожує відсторонення від міжнародних змагань.

Скандал в українському хокеї

7 клубів вирішили організувати нову лігу та новий чемпіонат України. Все через те, що дисциплінарний комітет Федерації хокею на засіданні вирішив зняти клуби Донбас і Краматорськ з-поміж учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Оскільки вони тричі порушили регламент, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

Дисциплінарний комітет ФХУ 16 листопада тимчасово вилучив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців Донбасу Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника Краматорська Павла Тарана. Хокеїсти після дзвінка власника ХК Донбас Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.

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Проте обидва клуби випускали цих всіх гравців на лід. За це дисциплінарний комітет карав команди технічними поразками. Відсторонені хокеїсти виходили на лід і в наступних поєдинках. Через це ФХУ постановила зняти Донбас і Краматорськ з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022.

Конфлікт між Петраковим і Маліновським

Цьогоріч також запам'яталися конфлікт між наставником збірної України Олександром Петровим та футболістом Русланом Маліновським. Тренер повідомив, що після матчів з Казахстаном і Францією гравець образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри. Згодом Петраков розповів, що Маліновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч проти Чехії.



Олександр Петраков / Фото УАФ

Руслан спростував слова наставника "синьо-жовтих" та зазначив, що не тримає образ на Петракова. Він також додав, що завжди з великим бажанням приїжає до збірної України. Проте гравець Аталанти все ж таки пропустив жовтневі поєдинки відбору чемпіонату світу-2022. Маліновський повернувся до складу збірної на листопадовий збір.



Руслан Маліновський / Фото Getty Images

Петраков коротко відповів на питання про повернення Руслана. Він запевнив, що вони "перевернули цю сторінку", так він дав зрозуміти, що конфлікт між ним та Маліновським вичерпано.

Усі ці події, безперечно, відкладуться у пам'яті, як спортсменів, так і вболівальників. Попереду на багатьох спортсменів очікує зимова Олімпіада у Пекіні. Сподіваємося, що спортсменам вдасться потішити своїх шанувальників нагородами, а резонансні скандали залишуться у минулому.