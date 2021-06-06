Дмитра Чумака звинуватили у порушенні одразу трьох антидопінгових правил IWF: вживання або спроба вживання забороненої речовини, відмова від забору допінг-проби та втручання (або спроба втручання) у будь-яку частину допінг-контролю.
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Звинувачення також висунуті тренеру Чумака, Михайлу Мацьосі. Обидва тимчасово відсторонені до завершення розслідування.
Сам Чумак прокоментував цю ситуацію в своєму інстаграмі:
"Найбільш корумпована організація в світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо", – написав він.
Що відомо про Чумака
- Дмитро Чумак – лідер чоловічої збірної з важкої атлетики, 3-разовий чемпіон Європи та 2-разовий призер чемпіонатів світу. Виступає у ваговій категорії до 109 кілограм
- Чумак відібрався за рейтингом на Олімпіаду в Токіо, де має стати єдиним українцем (у чоловічій важкій атлетиці) саме у ваговій категорії до 109 кілограм. Тепер його участь на Іграх в Токіо – під питаннях через відсторонення.
- У 2021 році Чумак виграв "золото" чемпіонату Європи в Москві, після чого опублікував пост зі словами "Москва згоріла повністю".