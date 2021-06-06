Дмитра Чумака звинуватили у порушенні одразу трьох антидопінгових правил IWF: вживання або спроба вживання забороненої речовини, відмова від забору допінг-проби та втручання (або спроба втручання) у будь-яку частину допінг-контролю.

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Звинувачення також висунуті тренеру Чумака, Михайлу Мацьосі. Обидва тимчасово відсторонені до завершення розслідування.

Сам Чумак прокоментував цю ситуацію в своєму інстаграмі:

"Найбільш корумпована організація в світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо", – написав він.

Що відомо про Чумака