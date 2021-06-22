Відповідну заяву опублікували на сайті організації. Міжнародна федерація тенісу вважає, що вона не несе провини за допінг в організмі.

До слова Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу

"Рішенням Незалежної трибуналу встановлено, що пані Ястремська: (1) вчинила порушення статті 2.1 Програми; (2) зробила це порушення без провини або недбалості, і тому термін дискваліфікації не накладається; і (3) має право відновити виступ на змаганнях з негайним вступом у силу. Це рішення може бути оскаржене WADA і НАДЦ України в Спортивному арбітражному суді", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Даяна Ястремська зможе зіграти на Wimbledon-2021. Вона ще раніше потрапила у список учасниць разом з Еліною Світоліної та Катериною Козловою.

Що відомо про допінг Ястремської