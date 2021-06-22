Відповідну заяву опублікували на сайті організації. Міжнародна федерація тенісу вважає, що вона не несе провини за допінг в організмі.
До слова Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу
"Рішенням Незалежної трибуналу встановлено, що пані Ястремська: (1) вчинила порушення статті 2.1 Програми; (2) зробила це порушення без провини або недбалості, і тому термін дискваліфікації не накладається; і (3) має право відновити виступ на змаганнях з негайним вступом у силу. Це рішення може бути оскаржене WADA і НАДЦ України в Спортивному арбітражному суді", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про допінг Ястремської
- Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Допінг був підтверджений і пробою B.
- 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.
- Даяна Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.