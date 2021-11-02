За махінації попереджав тренер

Главан зазначає, що розпочалося все у 2017 році. Про перевірки на допінг його попереджав тренер.

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"Почалося це з 2017 року. Тоді старшим тренером став Денис Тобіас. Він неодноразово дзвонив, попереджав, коли допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть на закордонних зборах він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що по приїзді додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати", – розповів спортсмен.

За словами спортсмена, якщо WADA брала аналізи, то ніхто ніколи нікого не попереджав. Вони просто телефонували вранці і казали: "Ось допінг-контроль".

Ігор запевняє, що попереджали спортсменів навіть у цьому олімпійському році.

Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах казав, що "Ось, хлопці, треба здати дві проби чи одну – приїде національний допінг-контроль". Він казав, кому треба здати, прізвища та що треба здати,

– зазначає Главан.

Деякі спортсмени обурювалися через це, оскільки знаючи про перевірку, вони можуть підставити один одного, підсипати препарат у ту ж їжу чи у воду, стверджує Ігор.

"Зараз розумію, що Національний антидопінговий центр повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім до спортсменів", – сказав легкоатлет.

Допін-скандал

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оприлюднило звіт, де йдеться про порушення правил Національним антидопінговим центром України. Операція під назвою "Геркулес" проводилась у 2019-2021 роках.

У розслідувані йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Результати розслідування не залишилися без реакції зі сторони Міністерства молоді та спорту України. Керівництво НАДЦ залишилося без своїх посад.

Ігор Главан – дворазовий чемпіон Європи з ходьби на 50 км. Перед Іграми в Токіо йому на три роки продовжили дискваліфікацію, яка діяла з літа 2017 року.