Перекреслили мрії легкоатлетів

Під "синьо-жовтим" прапором не зможуть виступити троє легкоатлетів – Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Усіх відсторонили від Олімпіади-2020.

Варте уваги Не можна говорити про дискваліфікацію, – пресаташе розповів деталі допінг-справи Єлістратової

Athletics Integrity Unit (AIU) повідомила, що українців дискваліфікували через допінг-справи.

Важливо! Athletics Integrity Unit (AIU) – це незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці.

Згідно з міжнародними правилами під час відборів та перед стартом на змаганнях кожен спортсмен повинен надати AIU відразу декілька допінг спроб. А саме по три позазмагальні допінг-проби за певний час. Українські легкоатлети не виконали такі умови та понесли серйозне покарання.

Відзначимо, що Назар Коваленко, який спеціалізується на спортивній ходьбі, має негативний досвід. У минулому його вже відстороняли від змагань на три роки. Причина – допінг.

Термін дискваліфікації сплив у 2020 році. Крім цього, всі результати українця із травня 2012 року до 2015 року нульовано.

Дискваліфікація розпочалася 9 березня 2017 року, а її термін закінчився, поки інстанції обирали остаточне рішення для українця.

Єлістратову запідозрили у допінг

Першою у вживанні заборонених речовин серед українців запідозрили титуловану тріатлоністку Юлію Єлістратову. Спортсменка повинна була представляти Україну на Олімпіаді-2020 та мала стартувати на змаганнях 27 липня.

За повідомленнями ЗМІ, причиною відсторонення Єлістратової є допінг – еритропоетин (EPO). Чоловік спортсменки переконував, що Юлія не вживала допінг. Позитивний тест міг бути викликаний щепленням від коронавірусу, яке українка зробила напередодні допінг-тесту.