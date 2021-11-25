Хто має керувати УХЛ

Шість років поспіль чемпіонат України з хокею відбувався під брендом УХЛ – Української хокейної ліги. Співзасновником виступив особисто Борис Колесніков. За даними Опендатабот, він же був і одним з кінцевих бенефіціарів (до січня 2019 року). Хоча в нього і далі залишався контроль над лігою, адже серед засновників значиться хокейний клуб Донбас, власником якого до 2021 року залишався Колесніков. Зараз він в клубі – почесний президент, а офіційним президентом є його син Костянтин.

Та у 2021 році 50% ТОВ "УХЛ" перейшло до всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України".

Конфлікт між ФХУ та Донбасом

Ще до цього між федерацією та хокейним клубом виник конфлікт. Причиною стали вибори голови федерації. Але після череди скандалів (серед яких недопуск Донбасу до участі в Континентальному кубку), все ніби затихло, і сторони навіть сіли за стіл переговорів.

Але це лише на перший погляд. 11 листопада під час чергового засідання УХЛ Колесніков покинув засідання. Все через голосування за зміну генерального менеджера УХЛ. Федерація була незадоволена роботою Євгенія Количева. Замість нього обрали Дмитра Христича.

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З Колесніковим засідання покинули ще декілька представників хокейних клубів, тож вони не взяли участі в голосуванні.

В той же день після його дзвінка шість гравців Донбасу покинули розташування збірної України, яка готувалася до товариського турніру в Угорщині. Єдиний, хто відмовився це зробити, виявився Віталій Лялька. В цей же день Донбас розірвав угоду з гравцем.

Також розташування юнацької та молодіжної збірної покинули гравці клубу Молода Гвардія – це фарм-клуб Донбасу.

Ще одним гравцем, який теж покинув збірну України, був Павло Таран з Краматорська.

Після цього федерація вирішила дискваліфікувати цих гравців, поки йде офіційне розслідування справи. Попри це рішення, ці семеро хокеїстів виходили на лід в матчах УХЛ. Федерація хокею за це зараховувала їм технічні поразки, пригрозивши виключенням.

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24 листопада федерація офіційно виключила Донбас та Краматорськ з чемпіонату України. За декілька годин "на знак солідарності з іншими українськими клубами" про своє зняття з УХЛ заявили Маріуполь та Білий Барс, опублікувавши майже ідентичні повідомлення.

Ці чотири клуби вирішили виступати у новоствореній Суперлізі. Також там мають виступити Динамо (Харків) та Молода Гвардія (Дружківка).

"Рейдернути" Сокіл

Та на цьому все не зупинилося. 24 листопада на сайті УХЛ з'явилася інформація про те, що в Києві створять спортивний клуб Сокіл. Він, серед іншого, займатиметься хокеєм. І він теж має виступити в Суперлізі.

При цьому що в Києві вже є хокейний клуб Сокіл. Але він поки на стороні ФХУ.

На кого працюють сайт та соцмережі УХЛ

Ще одним важливим моментом стало те, що від 24 листопада не працює сайт УХЛ. Офіційно – через технічні роботи.

Натомість в фейсбуці УХЛ активно висвітлювалася позиція саме клубів, які вирішили покинути УХЛ та виступати в Суперлізі.

В ФХУ вже заявили, що інформацію, яку розповсюджують на сторінках УХЛ в соцмережах, не можна сприйняти як офіційну. Адже колишнє керівництво ліги так і не передало управління ними.