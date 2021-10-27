Операція "Геркулес"

У розслідувані йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Читайте також Російського чемпіона світу спіймали на вживанні допінгу

"Є переконливі та підтверджені дані про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб просити їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла часто використовувати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", – зазначив голова департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Підозрюють, що НАДЦУ в 2021 році подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб, які були взяті у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час.

Для чого необхідні такі махінації?

"Наявні дані свідчать про те, що зразки були неправильно представлені для того, щоб спортсмен здав необхідну кількість позазмагальних тестів до Олімпійських ігор у Токіо. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил", – додав Гюнтер Янгер.

WADA найближчим часом ухвалить рішення за результатами цього розслідування. Також там зазначили, що проти НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.