За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.

До слова Олімпійська надія України Верняєв пропустить Олімпійські ігри

Рішення щодо Олега Верняєва приймав Арбітраж GEF. Його можна оскаржувати в CAS, що й планує робити український спортсмен.

"Як заборонений препарат попав у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних стартів і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини?" – резюмував Верняєв.

Зверніть увагу! Сайт GEF ще не повідомив про дискваліфікацію Верняєва, на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики він досі зазначений як "відсторонений".

Що відомо про відсторонення Верняєва