Хлопець відмовився співпрацювати із захистом українки

Ястремська у спробах домогтися повернення у тур заявляла, що метаболіти местеролону потрапили в її організм через статевий акт з її колишнім бойфрендом.

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За інформацією Der Spiegel, колишній хлопець Ястремської заявив, що це не так. Батько тенісистки буцімто просив його взяти провину на себе.

Хлопець здав аналіз крові та написав заяву для трибуналу ITF. Потім батько Ястремської попросив його здати волосся на аналіз. Після цього хлопець начебто відмовився співпрацювати із захистом українки.

Офіційні слухання у справі Ястремської відбудуться у травні. ITF вирішить, чи правда, що Ястремська намагалася приховати вживання допінгу, або ж її колишній бойфренд навмисно її оббрехав. Якщо суд ухвалить, що вона намагалася перешкодити слідству, їй загрожують додаткові санкції.

Що відомо про допінг Ястремської