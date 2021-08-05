Килипко у фіналі з першої спроби подолала висоту 4,5 метра. А от з висотою у 4,7 метра вже не впоралася. Хоча на чемпіонаті України їй підкорилася ця висота, ставши для Килипко особистим рекордом у кар'єрі.

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Після свого виступу спортсменка заявила, що завадила їй стрибнути на 4,7 метра відсутність тренера. Говорила вона це, ридаючи.

"У кожного все індивідуально, і ніхто не зміг би мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера? Я досі ні від кого не почула відповіді. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Мені обіцяли, що рішення буде прийнято згодом. Буде засідання або ще щось. На сьогодні я не почула відповіді, чому немає мого тренера. Але ж не тільки я. Ще є Яна Гладійчук – друга спортсменка в стрибках на Олімпіаді від нашої команди. Знову тренера не беруть. Порахували, що не потрібен тренер для жердини. Я не розумію, чому так відбувається в нашій країні. За якими критеріями це робиться. Я просила, три рази слізно просила, що мені потрібен тренер", – розповіла спортсменка.

Вона поскаржилася, що без тренерської підтримки важко показати кращий результат. Адже тренер може підказати те, що сама не може побачити спортсменка.

Ти вбиваєш себе, стільки років тренуєшся, стільки всього вкладаєш. Потім їдеш і залишаєшся в секторі одна. Я сьогодні вийшла на розминку – на трибуні жодної душі з України. Я розминаюся одна, абсолютно одна. У всіх тренера сидять, хоч якась підтримка, а я одна. Ніхто не знає як я стрибаю, що мені треба. Підтримка глядачів велика, але мені потрібна підтримка мого тренера. Більше нічого. Дуже важко бути одній. Багато підтримують, дуже багато людей. Хотілося показати хороший результат. Було б все по іншому, тому що тренер знає мене "від А до Я", ми 15 років разом,

– розповіла Килипко.

Попри це, стрибунка залишилася задоволена своїм результатом на Олімпіаді.

Варто відзначити, що у фіналі всі спортсменки стартували з висоти в 4,5 метра. Килипко це зробила з першої спроби. А от за три спроби подолали 4,7 метра не вдалося.

Килипко стала п'ятою саме завдяки тому, що на 4,5 метра стрибнула з першої спроби. Його вона розділила з фінкою Вільмою Мурто та словенкою Тіною Шутей.

Олімпійською чемпіонкою Токіо стала американка Кеті Нажотт – єдина стрибунка, що взяла висоту 4.90 метри. "Срібло" та "бронзу" здобули представниця ОКР Анжеліка Сідорова та британка Голлі Бредшоу, які подолали 4,85 метра.