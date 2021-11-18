Новіков не проти змінити громадянство

Раніше ЗМІ повідомляли, що Новіков ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства та перейшов до збірної Болгарії.

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Нібито головною причиною була конкуренція з Жаном Беленюком. Оскільки обидва борці виступали у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Семену не вдалося потрапити на Олімпіаду-2020. Його головний конкурент – Беленюк, представляв Україну на Іграх у Токіо.

Український чемпіон Європи-2020 та призер Кубку світу з греко-римської боротьби спростував інформацію щодо зміни громадянства. Проте спортсмен зазначив, що розгляне пропозиції від інших країн.

Він наголосив, що в Україні ним не цікавляться. За його словами, він залишився на самоті зі своєю травмою.

Інформація про зміну громадянства – це все чутки. І дуже шкода, що до мене звертаються тільки з приводу якихось чуток, а не тоді, коли у мене виникають проблеми. Але, чесно кажучи, на жаль, вони нікого не цікавлять у цій країні,

– запевнив борець.

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