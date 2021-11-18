Новіков не проти змінити громадянство
Раніше ЗМІ повідомляли, що Новіков ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства та перейшов до збірної Болгарії.
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Нібито головною причиною була конкуренція з Жаном Беленюком. Оскільки обидва борці виступали у ваговій категорії до 87 кілограмів.
Семену не вдалося потрапити на Олімпіаду-2020. Його головний конкурент – Беленюк, представляв Україну на Іграх у Токіо.
Український чемпіон Європи-2020 та призер Кубку світу з греко-римської боротьби спростував інформацію щодо зміни громадянства. Проте спортсмен зазначив, що розгляне пропозиції від інших країн.
Він наголосив, що в Україні ним не цікавляться. За його словами, він залишився на самоті зі своєю травмою.
Інформація про зміну громадянства – це все чутки. І дуже шкода, що до мене звертаються тільки з приводу якихось чуток, а не тоді, коли у мене виникають проблеми. Але, чесно кажучи, на жаль, вони нікого не цікавлять у цій країні,
– запевнив борець.
Семен Новіков: що відомо про спортсмена
- Харків'янин став чемпіоном Європи у 2020 році, на турнірі Семен заміняв Беленюка, який розпочав політичну кар'єру.
- Також Новіков перший в історії України дворазовий чемпіон світу у віці до 23 років.
- У 2021-му Новіков здобув перемоги на міжнародному турнірі з боротьби, що відбувся в Україні, а також на турнірі у Польщі.