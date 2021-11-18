Новіков представлятиме Болгарію

23-річний уродженець Харкова ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства, тепер він виступатиме за збірну Болгарії.

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Новіков був конкурентом Жана Беленюка за місце у збірній, оскільки обидва спортсмени виступають в однаковій ваговій категорії – до 87 кілограмів.

Тож Семен не потравив на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. У столиці Японії Україну представив Беленюк.

Зверніть увагу! Беленюк здобув для України єдине "золото" на Олімпійських іграх-2020. У фіналі він змагався проти угорця Віктора Лерінца.

Кар'єра Новікова