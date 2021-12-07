Україна втратила чемпіона Європи

Повідомляється, що Семене Новіков отримав болгарський прапор і від 7-го грудня представлятиме Болгарію.

До речі Німеччина, Кіпр, але у неї українське серце: Магучіх відмовилась змінювати громадянство

Наразі невідомо, коли український борець дебютує за збірну Болгарії.

Інформація про те, що він виступатиме за болгарську команду була ще 18-го листопада. Тоді Новіков назвав це чутками.

Водночас Жан Беленюк заявив, що спортивні функціонери в Україні мають зробити все, щоб Семен залишився виступати під українським прапором.

Що відомо про Новікова

Семен Новіков був конкурентом Жана Беленюка за місце у збірній України перед Олімпіадою-2020. Обидва спортсмени виступають у ваговій категорії до 87 кілограмів.

У підсумку на Олімпіаду поїхав Беленюк і приніс Україні єдине "золото" на Іграх у Токіо.

У 2020 році Семен став чемпіоном Європи. Новікову вдалося стати першим в історії України дворазовим чемпіоном світу у віці до 23 років.

Емоційна реакція Жана Беленюка

На зміну громадянства Новікова у фейсбуці відреагував Жан Беленю. Він зізнався, що відмовився від пропозицій виступати за Болгарію, Росію, Китай, Руанду та анексований Крим.

Мотивували великими "компенсаціями" за сам перехід, та щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні!,

– написав Беленюк про пропозицію виступати за анексований Крим.

Жан заявив, що відмовився, адже йому приємно приймати привітання на Батьківщині.

"Та єдине, що зрозумів тоді, що є речі, які не купуються за гроші, а це – відчувати себе своїм, повертаючись зі змагань! Впевнений, приймати привітання на Батьківщині – особливе задоволення", – зазначив борець.

Беленюк побажав Новікову успіхів. "Хто зна, можливо ще зустрінемося в Парижі", – резюмував Жан.

Текст публікації Жана Беленюка у фейсбуці

В цьому житті кожен сам обирає свій шлях! Мені свого часу теж пропонували виступати за різні країни Болгарія, Росія, Китай, навіть Руанда, найекзотичніша пропозиція була виступати за анексований агресором український Крим!

Мотивували великими "компенсаціями" за сам перехід, та щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні!

Та єдине, що зрозумів тоді, що є речі, які не купуються за гроші, а це – відчувати себе своїм, повертаючись зі змагань!

Впевнений, приймати привітання на Батьківщині – особливе задоволення. Не знаю як у кого, а я насолоджуюсь в цей момент! Тим не менш, бажаю Семену удачі у новій для нього збірній! Хто зна, можливо ще зустрінемося в Парижі.