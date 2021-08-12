Магучіх: Я дуже пишаюся, що підіймаю український прапор

19-річна Магучіх запевнила, що пишається тим, що представляє Україну на міжнародному рівні з 2017 року.

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"Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Я дуже пишаюся, що підіймаю український прапор та лунає наш гімн. Ми готувалися до Олімпіади й ця медаль для мене дуже важлива. Змагання були трішки складніше емоційно та фізично. На те були свої причини. Для мене ця медаль як "золота", – сказала українка.

Вона зазначила, що фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіді у Токіо не є її політичною позицією.

Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну. І в цьому не було моєї ніякої політичної позиції,

– сказала Ярослава.

Українська стрибунка у висоту подякувала усім, хто підтримував та критикував її.

"У нас свобода думки. Я дякую всім людям, які мене підтримували та розуміють мене. Хочу подякувати людям, які мене критикують. Це досвід, який зробить мене сильнішою", – зазначила Ярослава.

Ярослава: Я дуже поважаю воїнів

Магучіх також додала, що поважає воїнів, які відстоюють територіальну цілісність України.

"Ми просто привітали один одного за олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені. Моя робота показує хороші результати на доріжці, щоб наш прапор підіймався і Україну впізнавали на інших аренах", – резюмував спортсменка.

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