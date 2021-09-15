"Це не було демаршем"

Один із лідерів збірної України Руслан Маліновський втратив місце у основі команди. Півзахисник Аталанти прокоментував висловлювання Олександра Петракова у його сторону.

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Футболіст зауважив, що виклик у збірну та матчі за національну команду країни – це велика честь для нього. Руслан завжди з бажанням прибуває у збірну.

Гравець не розуміє, чому Петраков обговорював із іншими збірниками те, що він не підходить у тактичну схему нового тренерського штабу. Все повинно було залишитись між Маліновським та Петраковим.

Розповів Руслан і про те, чому покинув збірну України перед товариським матчем проти Чехії. Маліновський підійшов до тренерського штабу із запитанням, чи може достроково повернутись в Аталанту. На що йому відповіли: "Хочеш – їдь".

Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу також поїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш – їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив. Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди,

– заявив футболіст.

Маліновський за два матчі відбору чемпіонату світу-2022 провів у "синьо-жовтій" футболці менше тайму. Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що у її чоловіка немає жодних конфліктів у збірній Україні.

Відзначимо, що Руслан не був єдиним гравцем, який покинув розташування збірної перед контрольним спарингом. Разом із ним поїхали – Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та раніше ще Ігор Харатін.

Текст публікації з інстаграму Руслана Маліновського

Останнім часом з'явилося багато коментарів щодо мого ставлення до збірної України і я змушений відреагувати. Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни і я завжди з великим бажанням приїжджаю у збірну.

Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб і я, як професіонал, це поважаю і завжди приймаю. З поваги до уболівальників і партнерів по команді, я не давав жодних коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру у побудові команди. Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.

У мене не може бути жодних образ на тренера через його вибір складу або тактики. В ході останніх зборів головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Маліновський не підходить в його схему гри. Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною. Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і, звичайно, засмучуюсь, якщо цього не відбувається. Але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б непрофесійно з мого боку. Тому на питання, чи я ображений, я відповів: "Ні, Ви головний, Ви вирішуєте".

Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Жодних вибачень я не вимагав. Мені це було не потрібно, більше того це поставило мене у незручну ситуацію. Я лише частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.

Щодо мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу також поїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш – їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив. Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди.