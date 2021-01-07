Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест
Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська повністю провалила тест на допінг. В організмі українки був знайдений заборонений препарат.
В організмі 20-річної української тенісистки Даяни Ястремської були знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин. Про це повідомив Antidoping.itftennis.com.
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Несподіваний допінг
Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020-го року. Через це Ястремська не зможе брати участь у змаганнях з 7 січня 2021-го року. Сама тенісистка на своїй сторінці у твіттері спростувала вживання заборонених препаратів.
Декілька днів тому отримала повідомлення від ITF, що мій допінг-тест показав позитивний результат. Я відповідально заявляю, що ніколи не приймала заборонених препаратів. Я шокована такою звісткою, як за два тижні до цього тесту на турнірі у Лінці здавала допінг-тест, який був негативним. Після цього я перестала тренуватись, щоб відпочити перед новим сезоном,
– написала Даяна.
Дивно, що саме цю речовину було знайдений в організмі української тенісистки. Цей препарат переважно використовують чоловіки в основному для лікування низького рівня тестостерону. Щодо жінок, то він може призвести до негативних побічних ефектів.
Кар'єра Ястремської: головне
- На юніорському рівні Ястремська досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016-го року серед дівчат в одиночному розряді, а також фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.
- У 2016 році дебютувала на дорослих змаганнях в турнірах WTA на Istanbul Cup. Наступного року на цьому ж турнірі вона здобула свою першу перемогу, здолавши в першому колі Андреу Петкович.
- У липні 2018-го року Даяна підійнялася у топ-100 тенісисток, стала першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі на турнірі Hong Kong Tennis Open. Українка перемогла у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Даяна не віддала своїм суперницям жодного сету і встановила рекорд України, здобувши титул у віці 18 років і 4 місяці.
- Зараз у рейтингу WTA із 1925 очками посідає високе 29 місце.
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