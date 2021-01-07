Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська повністю провалила тест на допінг. В організмі українки був знайдений заборонений препарат.

В організмі 20-річної української тенісистки Даяни Ястремської були знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин. Про це повідомив Antidoping.itftennis.com.

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Несподіваний допінг

Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020-го року. Через це Ястремська не зможе брати участь у змаганнях з 7 січня 2021-го року. Сама тенісистка на своїй сторінці у твіттері спростувала вживання заборонених препаратів.

Декілька днів тому отримала повідомлення від ITF, що мій допінг-тест показав позитивний результат. Я відповідально заявляю, що ніколи не приймала заборонених препаратів. Я шокована такою звісткою, як за два тижні до цього тесту на турнірі у Лінці здавала допінг-тест, який був негативним. Після цього я перестала тренуватись, щоб відпочити перед новим сезоном,

– написала Даяна.

Дивно, що саме цю речовину було знайдений в організмі української тенісистки. Цей препарат переважно використовують чоловіки в основному для лікування низького рівня тестостерону. Щодо жінок, то він може призвести до негативних побічних ефектів.

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