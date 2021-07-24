Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

24 июля 2021 , 13:35
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Источник:

24 канал

Украина представлена на летних Олимпийских играх в Токио 157 спортсменами. Украинцы уже завоевали первые медали.

Бронза

  • 24 июля. Дарья Белодед – дзюдо (до 48 килограмм)

Как это было Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

В схватке за бронзу Белодед оказалась сильнее Ширы Ришони из Израиля. В основное время спортсменки не набрали очков, но в добавленное время Белодед все же смогла провести иппон. В полуфинале Белодед уступила опытной японке Фуне Тонаки.

Эта медаль стала первой для Украины на Олимпиаде в Токио. В дзюдо у нашей страны не было наград с 2008 года.

На данный момент, Украина идет на 12 месте в медальном зачете.
Автор: Юрій Семенюк