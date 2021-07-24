Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио
24 июля 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:24 канал
Украина представлена на летних Олимпийских играх в Токио 157 спортсменами. Украинцы уже завоевали первые медали.
Бронза
- 24 июля. Дарья Белодед – дзюдо (до 48 килограмм)
Как это было Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио
В схватке за бронзу Белодед оказалась сильнее Ширы Ришони из Израиля. В основное время спортсменки не набрали очков, но в добавленное время Белодед все же смогла провести иппон. В полуфинале Белодед уступила опытной японке Фуне Тонаки.
Эта медаль стала первой для Украины на Олимпиаде в Токио. В дзюдо у нашей страны не было наград с 2008 года.На данный момент, Украина идет на 12 месте в медальном зачете.