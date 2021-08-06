Еще одна "бронза" в Токио

В полуфинальной схватке соперником украинца стал каратист из Италии Луиджи Буза. С первых секунд каратисты не форсировали события, но один балл (юко) в атаке первым заработал итальянец.

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Станислав молниеносно поймал соперника на ошибке и сделал подсечку. Но на балы этот момент не тянул. Еще два балла заработал Буза (0:3). Очень сложно давался этот бой украинцу.

К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил "бронзу" Олимпийских игр в Токио. Львовянин принес Украине вторую награду в каратэ на японской земле.

Первую медаль для нашей страны завоевала Анжелика Терлюга – "серебро".

В финале Бузу будет ждать бой против азербайджанца Рафаэля Агаева. Он в полуфинале одолел неудобного венгра Габора Харспатаки (7:0).