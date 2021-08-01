Сразу двое украинских пловцов пробились в финальную часть соревнований – Михаил Романчук и Сергей Фролов. В своем квалификационном заплыве Михаил показал лучшее время.

С первых метров дистанции украинцы не стали форсировать события и гнаться за соперниками. Фролов и Романчук преодолевали расстояние в своем темпе. Уже в 400 метрах Михаил вышел на третье место, а лидерство захватил немец Флориан Велбрук. Фролов был на 8-й позиции. В тройку лидеров присоединился американец Роберт Финк.

После 900 метров именно тройка Финке, Велбрук и Романчук вели борьбу за награды. За последние 200 метров включился Михаил, но этого не хватило до "золота". Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал Роберт Финке (США). Украинец Романчук с результатом 14:40.66 получил "серебро". Тройку замкнул немец Велбрук.