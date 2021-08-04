Украинские синхронистки стали третьими в выступлении дуэтов.

В технической программе судьи выставили Марте Федине и Анастасии Савчук 93.8620 балла, что позволило им подняться на третье место. В произвольной программе судьи тоже оценили выступление украинок третьим результатом среди всех – 95.6000 балла. В итоге наша команда набрала 189.4620, завоевав бронзовые медали.

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Первыми стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебряные медали завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь.

Бронзовая медаль Федины и Савчук стала десятой для сборной Украины на Олимпиаде-2020. И седьмой бронзовой медалью. Единственное золото по состоянию на 4 августа получил борец Жан Беленюк. Серебряную медаль тоже принес борец – Парвиз Насибов. Еще одну серебряную награду для Украины получил пловец Михаил Романчук.