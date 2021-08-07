Юлия Левченко прокомментировала свой 8-й результат на Олимпиаде.
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"Очень тяжелый сезон. Я счастлива, что оказалась на Олимпиаде. Спасибо всем за поддержку. Никто не давил, поэтому все хорошо. Буду работать. Год ужасный, не побоюсь этого слова. В целом, так сложилось, что я не смогла реализовать все, что хотела", – сказала украинка.
Десять литров слез вылила за этот год. Париж впереди,
– подытожила Левченко.
Итоги выступления высотниц на Олимпаде
- Юлия Левченко первой покинула соревнования по прыжкам в высоту среди украинок. Юлия остановилась на 8-й позиции с результатом 1.96.
- На 2 метра украинки также стартовали с ошибки. Во всех трех попытках Геращенко была в миллиметрах от удачной попытки – 4 место на Олимпийских играх.
- Ярослава Магучих – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Украинка завершила выступление с 2 метрами. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Ласицкене – 2.04. "Серебро" одержала австралийка Никола Макдермотт – 2.02.