Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6)

Ни одна из теннисисток не была фавориткой этого бронзового противостояния. Рыбакина в трех сетах уступила украинке.

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Разгром украинки

Стартовый сет с брейком взяла Рыбакина, но Элина быстро отыгралась в счете 1:1 на своей подаче. Третий гейм будет очень неуступчивым. Теннисистки по очереди выходили вперед, Свитолина отыграла у соперницы четыре брейк-уйта, но Рыбакина классно сыграла под сетку и вырвала продолжительный гейм в матче – 2:1.

Не слишком удавалась игра украинке. Рыбакина уверенно повела в счете 4:1. И даже ошибки соперницы не смогла реализовать Элина. Все шло к тому, что теннисистка из Казахстана возьмет первую партию – 5:1. Неожиданный разгром украинки.

Свитолина была полностью разбита в первом сете – 6:1. Шестая ракетка мира провалила старт поединка. Элина совершила две двойные ошибки, однажды подала на вылет. Обе теннисистки совершили по 12 невынужденных ошибок.

Невероятный камбэк Свитолиной

Во втором сете решалось, возьмет ли Рыбакина "бронзу", сравняет ли Свитолина счет во встрече. Стартовый гейм первая ракетка Украины с двумя брейками оставила за собой. Абсолютно все удавалось на корте Рыбакиной. Что не скажешь об игре Свитолиной – 2:1. На лице Элины было видно, что она крайне недовольна своим уровнем тенниса.

Вот это характер! 26-летней теннисистке из Одессы удалось проявить характер и сократить отставание до минимума на своей подаче – 3:2. Значительно лучший вид на корте имела Элина во второй партии. Ее победные розыгрыши встречались криками украинских представителей: "Давай". Также сама Свитолина подбадривала себя и включала спортивную злость на корте – 3:3 камбэк украинки.

После невероятного камбэка с 3:1 украинка еще и с двойным брейком повела в счете – 3:4. Свитолина вовремя завела себя и отключила свои чрезмерные эмоции, которые мешали ей в матче.

Драма на корте

Представительница Казахстана снова быстро взяла гейм – 4:4. Очень сложный выдался следующий гейм, в котором с эйсом украинка была сильнее – 4:5. Свитолина была за шаг от равного счета по сетам. Рыбакина стала чаще ошибаться, но ее удары были невероятными. Элина не смогла взять гейм на подаче соперницы – 5:5.

А вот подача Свитолиной давала украинцам надежду на сет – 5:6. Украинка имела второй шанс на победу в партии. Но и его она не смогла использовать – тай-брейк. Теннисистки по очереди брали очки на подачах – 2:3 в пользу Элины.

Свитолина на характере вырвала сет у соперницы – 5:7 победа украинки на тай-брейке. Наша теннисистка сравняла счет по сетам. Невероятная жажда "бронзы" от первой ракетки Украины.

победа украинки на тай-брейке. Наша теннисистка сравняла счет по сетам. Невероятная жажда "бронзы" от первой ракетки Украины. Теннисистки выполнили по две подачи на вылет, больше ошибалась на подаче Рыбакина – 2 против 1 двойной ошибки у Элины. Свитолина совершила лишь 7 невынужденных ошибок. Зато Елена совершила 25 ошибок.

Валидольная развязка

К сожалению, в начале третьей решающей партии Рыбакина повела в счете 2:0. Неприятное начало для Элины – 3:0 три подряд проигранные геймы украинки. Очень нервно заиграла Элина при таком счете, но смогла размочить свой ноль на табло – 3:1.

Елена уверенно под ноль (40:0) взяла гейм на собственной подаче – 4:1. Соперница украинки в двух геймах от "бронзы". Однако Элина не сдавалась и взяла два подряд гейма – 4:3.

Украинка снова собралась с силами и проявила бойцовский характер – 4:5. Украинка с матч-болом взяла сет – 4:6.

Элина Свитолина – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Украинка сдержала обещание и вырвала медаль для нашей страны. Эта награда стала уже 5-й для Украины. Украинская теннисистка вышла вперед в истории противостояний с Рыбакиной – 1:2.

В финале Олимпиады-2020 будут бороться швейцарка Белинда Бенчич и чешка Маркета Вондрошуова. Последняя выбила Элину из борьбы за "золото". Решающий матч состоится 31 июля.