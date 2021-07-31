Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6)
Ни одна из теннисисток не была фавориткой этого бронзового противостояния. Рыбакина в трех сетах уступила украинке.
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Разгром украинки
Стартовый сет с брейком взяла Рыбакина, но Элина быстро отыгралась в счете 1:1 на своей подаче. Третий гейм будет очень неуступчивым. Теннисистки по очереди выходили вперед, Свитолина отыграла у соперницы четыре брейк-уйта, но Рыбакина классно сыграла под сетку и вырвала продолжительный гейм в матче – 2:1.
Не слишком удавалась игра украинке. Рыбакина уверенно повела в счете 4:1. И даже ошибки соперницы не смогла реализовать Элина. Все шло к тому, что теннисистка из Казахстана возьмет первую партию – 5:1. Неожиданный разгром украинки.
Невероятный камбэк Свитолиной
Во втором сете решалось, возьмет ли Рыбакина "бронзу", сравняет ли Свитолина счет во встрече. Стартовый гейм первая ракетка Украины с двумя брейками оставила за собой. Абсолютно все удавалось на корте Рыбакиной. Что не скажешь об игре Свитолиной – 2:1. На лице Элины было видно, что она крайне недовольна своим уровнем тенниса.
После невероятного камбэка с 3:1 украинка еще и с двойным брейком повела в счете – 3:4. Свитолина вовремя завела себя и отключила свои чрезмерные эмоции, которые мешали ей в матче.
Драма на корте
Представительница Казахстана снова быстро взяла гейм – 4:4. Очень сложный выдался следующий гейм, в котором с эйсом украинка была сильнее – 4:5. Свитолина была за шаг от равного счета по сетам. Рыбакина стала чаще ошибаться, но ее удары были невероятными. Элина не смогла взять гейм на подаче соперницы – 5:5.
А вот подача Свитолиной давала украинцам надежду на сет – 5:6. Украинка имела второй шанс на победу в партии. Но и его она не смогла использовать – тай-брейк. Теннисистки по очереди брали очки на подачах – 2:3 в пользу Элины.
- Свитолина на характере вырвала сет у соперницы – 5:7 победа украинки на тай-брейке. Наша теннисистка сравняла счет по сетам. Невероятная жажда "бронзы" от первой ракетки Украины.
- Теннисистки выполнили по две подачи на вылет, больше ошибалась на подаче Рыбакина – 2 против 1 двойной ошибки у Элины. Свитолина совершила лишь 7 невынужденных ошибок. Зато Елена совершила 25 ошибок.
Валидольная развязка
К сожалению, в начале третьей решающей партии Рыбакина повела в счете 2:0. Неприятное начало для Элины – 3:0 три подряд проигранные геймы украинки. Очень нервно заиграла Элина при таком счете, но смогла размочить свой ноль на табло – 3:1.
Елена уверенно под ноль (40:0) взяла гейм на собственной подаче – 4:1. Соперница украинки в двух геймах от "бронзы". Однако Элина не сдавалась и взяла два подряд гейма – 4:3.
Украинка снова собралась с силами и проявила бойцовский характер – 4:5. Украинка с матч-болом взяла сет – 4:6.
- Элина Свитолина – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Украинка сдержала обещание и вырвала медаль для нашей страны. Эта награда стала уже 5-й для Украины. Украинская теннисистка вышла вперед в истории противостояний с Рыбакиной – 1:2.